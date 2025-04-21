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Jandarma Sporcuları Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Jandarma sporcuları, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 12 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:54
Jandarma Sporcuları Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Jandarma'nın Oryantiring Başarısı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finali, Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Oryantiring Takımı'nın müthiş performansına ev sahipliği yaptı. Yarışmalar sonucunda, jandarma sporcuları 12 madalya ile döndü.

Başarı Detayları

Manisa'da 18-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ve JSGA Öğrenci Takımı toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Genel takım sıralamasında, Jandarma Gücü Elit Oryantiring Takımı, erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Milli Takıma Seçilen Sporcular

Bu başarılı sonuçlar neticesinde, 8 sporcu Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Jandarma'nın bu başarısı, ülke genelinde oryantiring sporunun gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finalinde Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ile Jandarma...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finalinde Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Oryantiring Takımı sporcuları çeşitli derecelerde 12 madalya kazandı.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finalinde Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ile Jandarma...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sezon Finalinde Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Oryantiring Takımı sporcuları çeşitli derecelerde 12 madalya kazandı.

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