DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:42
Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlamaları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlar büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Adana'da Tören

Adana'da bulunan Atatürk Parkı'nda yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sel, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Coşkun Sel, "Yurdun her köşesinde halkla iç içe görev yapıyoruz. Jandarma Teşkilatı, devletin halka açılan penceresidir. Atatürk ilkeleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak güvenlik hizmeti sunmaktayız." şeklinde konuştu.

Mersin'deki Etkinlikler

Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Mersin Kültür Merkezi'ndeki programda Atasoy, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Tören, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseriyle sona erdi.

Hatay ve Osmaniye'de Kutlamalar

Hatay'da, Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, çelenk sundu. Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Osmaniye'de ise, Valilik kompleksindeki törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bu anlamlı etkinlikler, Jandarma Teşkilatı'nın halkla olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kent...

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kent protokolü ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılarak fotoğraf çektirdi.

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kent...

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kent protokolü ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılarak fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi