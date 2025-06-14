Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlamaları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlar büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Adana'da Tören

Adana'da bulunan Atatürk Parkı'nda yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sel, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Coşkun Sel, "Yurdun her köşesinde halkla iç içe görev yapıyoruz. Jandarma Teşkilatı, devletin halka açılan penceresidir. Atatürk ilkeleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak güvenlik hizmeti sunmaktayız." şeklinde konuştu.

Mersin'deki Etkinlikler

Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Mersin Kültür Merkezi'ndeki programda Atasoy, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Tören, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseriyle sona erdi.

Hatay ve Osmaniye'de Kutlamalar

Hatay'da, Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, çelenk sundu. Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Osmaniye'de ise, Valilik kompleksindeki törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bu anlamlı etkinlikler, Jandarma Teşkilatı'nın halkla olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kent protokolü ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılarak fotoğraf çektirdi.

Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kent protokolü ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılarak fotoğraf çektirdi.