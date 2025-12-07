Jandarma Üsteğmen Ali Kablan Çorum’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muş’ta görevliyken silah temizliği sırasında kaza sonucu şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, Çorum’da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:18
Kaza ve hastanedeki müdahale

Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yaparken, silah temizliği sırasında tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Kablan, Korkut Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cenaze töreni ve defnedilişi

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, Kablan’ın özgeçmişi okunup dualar edildi. Naaşı, askeri törenle defnedilmek üzere memleketi Çoruma getirildi.

Memleketinde, Çorum Akşemsettin Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, eşi Elif Kablan, kızı Asya Kablan (4 yaşında), babası Ömer Kablan, annesi Sultan Kablan ve katılan protokol eşliğinde gözyaşları arasında Hıdırlık Mezarlığına defnedildi.

