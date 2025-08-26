DOLAR
Japonya, 'Afrika'dan özel vize' iddialarını yalanladı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, JICA tarafından duyurulan programla ilgili olarak özel vize veya göçmen kabulünü teşvik eden herhangi bir plan olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan net açıklama

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından duyurulan ve Japonya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan program hakkında çıkan haberleri değerlendirdi.

Medyada yer alan bazı haberlerde programın Afrika'dan göçmenlerin ülkeye gelişini teşvik etmek için özel vize kategorisi oluşturacağı yönünde iddialara yer verildi. Bakanlık bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada özellikle şu ifadelere yer verildi: "Afrika ülkelerinden göçmen kabulünü teşvik etmek veya özel vize vermek gibi herhangi bir plan bulunmamaktadır."

Açıklamada programın amacının, Japon yerel yönetimleri ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğu vurgulandı. Program kapsamında 4 Japon kentinin 4 Afrika ülkesiyle "kardeş şehir" olarak eşleştirildiği kaydedildi.

Japon yetkililer, mevcut bilgilerin bağlamından koparılarak yayılan haberlerin yanlış yorumlara yol açtığını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirme çağrısında bulundu.

