Japonya, Çocuğun Ölümünün Aydınlatılmasını İstedi

Japonya, Çocuğun Trajik Ölümünü Araştırıyor

Japonya'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi, 18 Eylül 2023 tarihinde Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünün aydınlatılmasını talep etti.

Pekin'deki Görüşmeler

Devlet Bakanı Tsuge, Pekin'de Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile gerçekleştirdiği görüşmede, saldırı ile ilgili tüm detayların hızla kamuoyuna açıklanmasını istedi. Tsuge, “Şüphelinin cinayeti işleme nedeninin aydınlatılmasını ve Japon hükümetine kapsamlı bilgi sağlanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Üzerindeki Endişeler

Devlet Bakanı, Çin’in sosyal medya platformlarında Japonya’ya yönelik nefret dolu paylaşımlarını da eleştirerek, Japon vatandaşlarının güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Tsuge, “Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.” dedi.

Çin Yetkililerinin Cevapları

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun, ülkede şiddete karşı olduklarını belirterek, tüm yabancıların güvenliğinin sağlanacağı taahhüdünde bulundu. Aynı zamanda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, sosyal medyada Japon nefreti olmadığı belirtti. "Olayın ardından birçok Çin vatandaşı, saygı göstermek amacıyla yerinde çiçek bırakmıştır." dedi.

Olayın Detayları

10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletindeki Japon İlkokulu'na giderken bıçaklı bir saldırıya uğradı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, geçmişteki sabıkasıyla birlikte cinayeti tek başına işlediğini kabul ettiği ifade edildi.

Geçmişe Dönük Bir Bağlantı

Bu olayın, Japonya'nın 1931 yılında Mançurya’yı işgalini başlatan 'Mukden Vakası'nın yıl dönümüne denk gelmesi, nefret suçu olabileceği şüphesini artırdı. Benzer bir vakada, Çin'de bir Japon anne ve çocuğu bıçaklı saldırıya uğramış ve bu saldırıyı engellemeye çalışan bir Çinli kadın hayatını kaybetmişti.