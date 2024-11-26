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Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Hakui Açıklarında Sarsıntı

Japonya'nın Hakui kentinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak can ve mal kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:26
Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Hakui Açıklarında Sarsıntı

Japonya'nın Hakui Kentinde Deprem Şoku

Japonya'nın batısında yer alan İşikava eyaletine bağlı Hakui kenti açıklarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından açıklanan bilgilere göre, depremin merkez üssü Hakui'nin 35 kilometre kuzeybatı açıklarında yer alıyor.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Neyse ki, bu sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.

Öte yandan, Kyodo News ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı. Bu durum, halk arasında bir endişeye yol açarken, yetkililer sakin kalınması ve güncel bilgilere dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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