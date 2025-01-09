Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı

Japonya'da deprem bölgesinden çıkan 'nototemari' cinsi şitaki mantarı, 2 bin 200 dolara yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:06
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı

Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı Rekor Fiyata Satıldı

Japonya, Noto Yarımadası'nda 2024 Ocak ayındaki depremlerin ardından yetiştirilen ilk hasat "nototemari" cins şitaki (şiitake) mantarının 350 bin yene (2 bin 200 dolar) alıcı bulmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu özel mantarın sezon açılış mezatındaki fiyatı, oldukça ilgi gördü.

Sezonun İlginç Başlangıcı

İşikawa eyaletinin başkenti Kanazawa'da yapılan mezatta, 8 santimetre şapka genişliği ve 3 santimetre kalınlık şartlarına uyan dört bölgeye ait şitaki mantarları, "nototemari" unvanını aldı.

Mezat organizatörlerinden Hinoşita Yoşikatsu, zorluklara rağmen böyle güzel bir ürünün yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "İnsanların bu mantarları yerken, zorluklara rağmen böylesine güzel bir ürünün yetiştirilebildiğini düşünmelerini istiyorum" dedi.

Doğal Afet Sonrası Zorluklar

1-5 Ocak 2024 tarihleri arasında Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremler, büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişiyordu. İşikawa Eyalet Valiliği'ne göre, bu depremler ve sonrasında çıkan yangınlar ile yerel sağlık koşullarının yetersizliği nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, birçok evin yıkılmasıyla birlikte altyapı sorunları, su ve elektrik kesintilerine neden olmuş ve yerel turizmi olumsuz etkilemiştir.

Bu durumlardan sonra bile, nototemari türü şitaki mantarının elde edilmesi, bölgedeki üreticilerin umut kaynağı oldu.

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