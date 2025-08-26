DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,72 -0,06%
ALTIN
4.454,12 -0,45%
BITCOIN
4.523.553,83 -0,54%

Japonya'dan Çin'e Doğu Çin Denizi'nde 'yapı' Protesto Notası

Japonya, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in 'yeni yapı' faaliyetleri nedeniyle Pekin'e protesto notası verdi; Dışişleri Bakanlığı durdurma ve işbirliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:19
Japonya'dan Çin'e Doğu Çin Denizi'nde 'yapı' Protesto Notası

Japonya'dan Çin'e Doğu Çin Denizi'nde 'yapı' Protesto Notası

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Japonya'nın Doğu Çin Denizi’ndeki ihtilaflı bölgede Çin'in "yeni bir yapı inşa ettiği" gerekçesiyle Pekin'e protesto notası verdiği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Doğu Çin Denizi’ndeki iki ülke arasında belirlenen hattın kendi tarafında yeni bir yapı kurmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, Pekin yönetimine bu faaliyetleri durdurması ve işbirliği çağrısı yapılarak, "Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki tek taraflı gelişme faaliyetlerini ilerletmesi son derece üzücüdür." ifadelerine yer verildi.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın Senkaku, Çin’in Diaoyü diye isimlendirdiği adaları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin’in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Tarım ve Orman Bakanlığı: Temmuzda 105.810 Denetim, %44,9 Toplu Tüketim Yerlerinde
3
Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
4
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler
5
Adana Akyatan’da 20 Yılda 270 Bin Yeşil Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı
6
FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski
7
İBB'ye Tepki: Özel Halk Otobüsçüleri Biriken Alacakların Ödenmemesinden Mağdur

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu