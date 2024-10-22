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Japonya Dışişleri Bakanı İran'a İtidal Çağrısı Yaptı

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmak için İran'a itidal çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:56
Japonya Dışişleri Bakanı İran'a İtidal Çağrısı Yaptı

Japonya'dan İran'a İtidal Çıkışı

Japonya hükümeti, Orta Doğu'daki gerginliğin artmaması adına İran'a itidalli davranmasını istedi. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40 dakikalık telefon görüşmesinde İvaya, İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları hakkında ciddi endişelerini ifade etti. Gerginliğin daha da artmaması için İran da dahil olmak üzere tüm taraflara itidal çağrısında bulunan İvaya, bu durumun Japon vatandaşlarının güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardımlar

İran Dışişleri Bakanlığının yapmış olduğu yazılı açıklamada, Erakçi ile İvaya arasındaki görüşmenin, bölgedeki son gelişmelere dair yapıcı bir fikir alışverişi sağladığı belirtildi. İki bakan, özellikle Gazze ve Lübnan bölgesinde acil bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkat çekti ve insani yardımların gönderilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşmenin sonunda, iki taraf ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik istişarelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

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