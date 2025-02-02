Japonya'nın H3 Roketi Başarıyla Fırlatıldı: Navigasyon Uydusu Yolda

Japonya, H3 Roketini Başarıyla Fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), GPS sinyallerini artırmak amacıyla navigasyon uydusu taşıyan H3 roketini başarıyla fırlattığını açıkladı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, "Michibiki 6" adlı H3 roketinin beşinci modeli, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Fırlatmanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten JAXA yetkilileri, uydunun iki hafta içerisinde yörüngeye ulaşmasını bekliyor.

GPS Sinyalleri Güçlenecek

Michibiki 6 uydusunun, daha önce uzaya gönderilen uydularla birlikte GPS sinyallerini ve navigasyon bilgilerini güçlendireceği öngörülüyor.

H3 Roketi ve Geçmişi

H3 roketi, 20 yıldan fazla bir süredir Japonya'nın uzay araştırmalarında önemli bir rol üstlenen H2A roketinin halefidir. JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tarafından geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatma denemesi, Mart 2023'te başarısız olmuş ve ikinci aşama motorunun ateşlenmemesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti. Ancak H3’ün 2, 3 ve 4 numaralı roketleri ise 2024 yılında başarıyla fırlatılmıştır.