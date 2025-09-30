Joseph Kabila idama mahkum edildi — KDC Yüksek Askeri Mahkemesi kararını açıkladı

Eski Kongo Devlet Başkanı Joseph Kabila, isyancıları desteklemek ve vatana ihanet suçlamasıyla Yüksek Askeri Mahkeme tarafından gıyabında idama mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 20:02
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Mahkeme, Kabila'yı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupları desteklemek ve ülkeye ihanetle suçlu buldu.

Mahkeme kararının ayrıntıları

Kararda, Kabila'nın gıyabında verilen hükme göre eski liderin Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde isyancıların eğitim kamplarını ziyaret ettiği, askeri toplantılar düzenlediği ve silahlı gruplara liderlik ettiği ifade edildi.

Mahkeme ayrıca, Kabila'nın mal varlığına el konulması talebini reddetti.

Kabila kimdir?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila’nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu.

İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016’da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kaldı.

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya yerleşmişti.

