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KAAN Uygulaması ile 140 Bin Bildirim ve 4 Milyon Lira Kurtarıldı

KAAN uygulaması, 138 bin bildirime ulaşarak vatandaşların 4 milyon lira dolandırıcılıkla karşılaşmasını önledi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:04
KAAN Uygulaması ile 140 Bin Bildirim ve 4 Milyon Lira Kurtarıldı

KAAN Uygulaması ile Güvenlikte Önemli Başarılar

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması, toplamda 138 bin 968 bildirim alarak 42 bin 984 adli ve idari işlemin gerçekleştirilmesini sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın talebi üzerine geliştirilen bu mobil uygulama, 30 Eylül 2020 tarihinde kullanıma sunuldu.

Uygulamanın Amacı ve Eğitim Faaliyetleri

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili işbirliğini sağlayarak, suçların önlenmesi ve hızlı bilgilendirme gibi hedeflere ulaşmayı amaçlayan KAAN, tüm Türkiye’de en az 507 bin 362 kişinin eğitim almasını sağladı.

Aktif Kullanım ve Başarı Oranı

Uygulama, 81 ilde özel güvenlik izni bulunan 63 bin 49 noktada 261 bin 329 özel güvenlik görevlisi ve 39 bin 556 genel kolluk personeli tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamda yapılan bildirimin değerlendirilmesiyle, 42 bin 984 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşın Korunması

KAAN uygulaması, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların yanı sıra uyuşturucu madde temini, kayıp çocuk arama ve trafik kazası gibi olayların önlenmesinde de büyük rol oynamaktadır. Örneğin, 4 milyon 135 bin 900 lira, Bilecik, Isparta, Gaziantep, Ordu ve Kırklareli’deki banka görevli özel güvenlik çalışanlarının uygulamayı kullanmaları sayesinde dolandırıcılardan kurtarıldı.

İlerleyen süreçte bu tür başarıların artması bekleniyor.

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