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Kabe'nin 200 Yıllık Tasviri Topkapı Sarayı'nda Gün Yüzüne Çıktı

Kabe'nin 19. yüzyıla ait nadide bir tasviri, Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:47
Kabe'nin 200 Yıllık Tasviri Topkapı Sarayı'nda Gün Yüzüne Çıktı

İlginç Tarihi Eser Gün Yüzüne Çıktı

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin 19. yüzyıla ait görüntüsünü yansıtan 'Mescid-i Haram' tablosu, Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar Başkanlığı, eser üzerinde titizlikle çalışmakta.

Restorasyon Çalışmaları ve Kültürel Önemi

Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Kabe'nin yalnızca bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması gereken bir kültürel hafıza olduğunu vurgulayarak, tabloda Kabe ve çevresindeki ibadet şekillerinin detaylı bir şekilde resmedildiğini belirtti. Çalışmaların önümüzdeki ay tamamlanması planlanıyor.

Osmanlı Dönemi Tasvirleri

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, 17. ve 18. yüzyıllarda Kabe ile ilgili yapılan sanat çalışmalarında önemli gelişmeler gözlemlendiğini belirtti. Bu dönemdeki çiniler ve levhaların, Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere gibi kutsal mekanları resmettiği tespit edilmiştir.

Topkapı Sarayı ve Tarihsel Bağlantılar

Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen restorasyonlar, geçmişte bu kutsal mekanlarla ilgili yapılmış her türlü faaliyetin izlerini taşımaktadır. Tüfekçioğlu, tabloda görülen figürlerin, hem Anadolu insanı hem de bölgedeki farklı etnik gruplara ait yüz hatlarını yansıttığını ifade etti.

189 Yüzyılda Yapıldığına Dair Göstergeler

Henüz ressamı tespit edilemeyen bu eser, Osmanlı askerlerinin üniformaları sayesinde Sultan Abdülmecid dönemine ait olduğu düşünülmektedir. 103 cm x 133 cm boyutundaki tablo, dönemin kutsal mekanlarına dair eşsiz bir gözlem sunmaktadır.

Eşsiz Çerçeve ve Restorasyon Planı

Tablonun çerçevesi de kendisi kadar dikkat çekici. Çiçek motifleriyle donatılan ahşap çerçeve, zamanla yıpranmış metal parçalarıyla birlikte dikkat çekiyor. Restorasyon planı çerçevesinde, detaylı belgeler hazırlanarak mikroskobik incelemeler yapılmıştır. Çerçevenin restorasyonu da titizlikle sürdürülmektedir.

Tarihin Unutulmaz Parçası Sanatseverlerle Buluşuyor

Yapılan restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra, bugüne dek hiç sergilenmemiş olan bu eser ilk kez sanatseverlerle buluşturulacak. Bu eşsiz tablo, geçmiş ve günümüz arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin 19. yüzyıla ait görüntüsünü yansıtan "Mescid-i Haram" tablosu...

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin 19. yüzyıla ait görüntüsünü yansıtan "Mescid-i Haram" tablosu gün yüzüne çıkarıldı. Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı konservasyon ve restorasyon atölyelerinde, Mescid-i Haram'ı ayrıntılarıyla resmeden 200 yıllık nadide bir tablo üzerinde çalışılıyor.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin 19. yüzyıla ait görüntüsünü yansıtan "Mescid-i Haram" tablosu...

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin 19. yüzyıla ait görüntüsünü yansıtan "Mescid-i Haram" tablosu gün yüzüne çıkarıldı. Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı konservasyon ve restorasyon atölyelerinde, Mescid-i Haram'ı ayrıntılarıyla resmeden 200 yıllık nadide bir tablo üzerinde çalışılıyor.

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