Kadıköy'de Çöp Kamyonunun Çarptığı 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de geri manevra yapan çöp kamyonu, 82 yaşındaki kadına çarptı ve yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:23
Kadıköy'de Çöp Kamyonunun Çarptığı 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de yaşanan üzücü bir kazada, geri manevra yapan çöp kamyonu 82 yaşındaki I.Y.'ye çarparak ölümüne neden oldu. Olay, Zühtüpaşa Mahallesi Güleç Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.

Çöp kamyonunun sürücüsü T.K. yönetimindeki 34 FCV 646 plakalı araç, sokakta geri manevra yaparken I.Y.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ne yazık ki I.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. I.Y.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

Olay sonrası, sürücü T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın sebebi ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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