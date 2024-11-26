Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önemli Adım

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon, Türkiye'nin toplumdaki kadına yönelik şiddeti ele almak için çeşitli tedbirler ve düzenlemeler geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Sözleşmesi Tartışmaları

Cevizoğlu, toplantıda İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'deki tartışmalarına değinerek, "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşın, Sözleşme'de yer alan her uygulamayı yerine getirmiştir." dedi. 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğuna da dikkat çekti.

Cevizoğlu, Avrupa ülkelerinde İstanbul Sözleşmesi'ne imza atanların bazıları tarafından iç mevzuatlarında yeterli düzenlemelerin yapılmadığını belirtti. "Bu ülkeler, Estonya, Finlandiya, Letonya, İsviçre, Norveç ve Güney Kıbrıs gibi ülkeler. İstanbul Sözleşmesi'ni 45 ülke imzaladı, ancak 26 ülke çekince koydu," şeklinde konuştu.

Kadına Yönelik Şiddet Verileri

Cevizoğlu, AB Kadın Lobisi ve Avrupa'daki kadına yönelik şiddet verileri hakkında bilgi vererek, "Avrupa'da her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Ayrıca, 2 bin 300 kadın, eşleri veya eski eşleri tarafından öldürülüyor." dedi.

Vekillerden Önemli Değerlendirmeler

Kadına yönelik şiddetle mücadelede çeşitli parti temsilcileri de görüşlerini paylaştı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Hep beraber çözüm bulmalıyız" diyerek, sorunun kökenine inmemiz gerektiğini vurguladı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, daha önce kurulan komisyonların hazırladığı raporların doğru değere ulaşmasını umduğunu belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bu yıl 276 kadının hayatını kaybettiğini ifade ederek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gelecek Adımlar

Başkan Cevizoğlu, 3 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un komisyona geleceğini bildirdi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da ilerleyen süreçte komisyona katılacağı hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.