Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Türkiye'de askerlik sistemi tartışmalarına yeni bir boyut eklendi. "Kadınlar askere mi gidecek?" sorusu, TBMM Dilekçe Komisyonu'na ulaşan ve kadınlar için zorunlu askerlik öngören bir vatandaş başvurusu ile yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Başvuru

Başvuru bir vatandaş tarafından bireysel olarak yapıldı ve dilekçede, kadınların da erkek vatandaşlarla aynı şartlar ve yükümlülükler altında askerlik yapması talep edildi. Komisyon bu dilekçeyi resmi kayıtlara aldı; ancak bu adımın tek başına yasalaşma anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Anayasa'daki 'Eşitlik' Argümanı

Dilekçede öne çıkan temel dayanak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki "eşitlik ilkesi" oldu. Başvuru sahibi, vatan hizmeti olarak nitelendirilen askerlik görevinin toplumsal cinsiyet ayrımı gözetilerek yalnızca erkeklere yüklenmesinin anayasal eşitlik anlayışıyla çeliştiğini belirtti.

Kamuoyunda Tartışma: Destek ve Eleştiriler

Dilekçenin duyulmasının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun tartışma başladı. "Kadınlara askerlik" etiketi kısa sürede binlerce paylaşım aldı. Bir kesim, Norveç, İsveç ve İsrail gibi ülkelerdeki karma askerlik uygulamalarını örnek göstererek teklife destek verdi; diğer kesim ise sosyolojik, kültürel ve altyapısal zorluklara dikkat çekti.

TSK'da Mevcut Sistem: Kadınlar Gönüllü Olabiliyor

Mevcut yasal düzenlemelere göre zorunlu askerlik yalnızca erkek vatandaşlar için geçerli. Kadınlar için yasal bir zorunluluk bulunmuyor; ancak kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirlediği sınav ve fiziki yeterlilik şartlarını sağlamaları halinde gönüllü olarak subay veya astsubay rütbesiyle orduda görev alabiliyorlar.

Başvurunun Hukuki ve Meclis Süreci

Uzmanlar ve Meclis kaynakları, bu dilekçenin hemen yasalaşma anlamına gelmediğini belirtiyor. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu inceleyecek ve görüş almak üzere özellikle Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görüş talep edebilecek. Komisyon, değerlendirme sonucunda başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya örneğin Milli Savunma Komisyonu gibi ilgili üst komisyona havale edebilir.