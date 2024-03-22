Kaftancıoğlu ifadesinin ardından konuştu: "Partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değil"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda meydana gelen ve sosyal medyada dolaşıma sokulan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Kaftancıoğlu, adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada, iddiaların partiyi yıpratmak için kullanılan bir propaganda olduğunu belirtti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kaftancıoğlu, yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, "Partimizi zan altında bırakmak için kullanılan bir propaganda malzemesi" olduğunu ifade ederek, "İl Başkanlığı binamızın alınmasıyla ilgili, şüpheli olarak ifade vermek üzere savcılıktaydım. Aslında savcılıkta ifadeden sonra açıklama yapmadan ayrılmayı düşünüyordum ama sizlerin emeğinize haksızlık olacağını düşündüm" dedi.

Kaftancıoğlu, ifadesinde, "İlk çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim" diyerek, "Önce o kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette paylaşırdık" şeklinde konuştu.

Seçime 9 gün kala yaşanan bu sürecin partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisini, partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun ifadesi sırasında, "Süreci başlatan sizsiniz ama sonra geri çekildiniz" iddialarına ilişkin olarak, "Öyle bir şey söz konusu değil. Mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri, ne de bilgisi olabilir" şeklinde yanıt verdi. Görüntülerin Tuncay Yılmaz'a verilip verilmediği konusunda ise, "Bilmediğim bir konuda yorum yapamam" dedi.