Kağıthane'de Yük Asansörü Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kağıthane'de Yük Asansörü Kazası

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen bir olayda, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen bir kişi yaralandı. Olay, Fazilet Caddesi'nde bulunan dört katlı bir binada gerçekleşti. Yük asansörü, dışarıdan malzeme taşımak amacıyla kullanılıyordu.

Olayın Gelişimi

Yük asansörünün sepetinin halatının, henüz belirlenemeyen bir nedenle kopması sonucu, aşağıda bekleyen K.K isimli kişi bu talihsiz olayla karşılaştı. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı K.K, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerin, olay yerinde yaptığı çalışma ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kağıthane'de, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.

Kağıthane'de, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.