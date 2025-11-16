Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Afet Tatbikatı

Sular Akademi Hastanesi, su baskını senaryosuyla kapsamlı bir afet tatbikatı düzenleyerek triaj, mor ve sarı kod uygulamalarını ve kurumlar arası koordinasyonu test etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:12
Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Afet Tatbikatı

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan afet tatbikatı

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi, afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçeğini aratmayan kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosu ve uygulamalar

Senaryoya göre hastanede sağanak yağış sonrası su baskını meydana geldi. Baskın nedeniyle içeride tahliye edilmesi gereken hastalar oluştu ve bütün ekipler hızla teyakkuza geçti.

Tatbikatta mor ve sarı kod uygulamaları aktif hale getirildi; triaj ekibi tahliye işlemlerini adım adım yürüttü. Doktorlar, hemşireler ve destek personeli, afet planı kapsamında kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirdi.

Koordinasyon ve güvenlik

İlk müdahalelerin ardından hastalar güvenli alanlara tahliye edildi. Hem hastane içi hem de kurumlar arası koordinasyon tatbikat boyunca başarıyla sağlandı.

Başhekimden değerlendirme

Başhekim ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Tahir Dalkıran tatbikatla ilgili olarak, "Bu tatbikatlar, afet anında koordinasyonu artırmak ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahiptir. Ekiplerimiz senaryoya uygun ve profesyonel bir şekilde görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikat, hastanenin afet hazırlık kapasitesini test etmesi ve eksiklikleri tespit ederek iyileştirmeler yapması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ SULAR AKADEMİ HASTANESİ, OLASI AFETLERE HAZIRLIK VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU...

KAHRAMANMARAŞ SULAR AKADEMİ HASTANESİ, OLASI AFETLERE HAZIRLIK VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA GERÇEĞİNİ ARATMAYAN KAPSAMLI BİR HASTANE AFET TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ

KAHRAMANMARAŞ SULAR AKADEMİ HASTANESİ, OLASI AFETLERE HAZIRLIK VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?