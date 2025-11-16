Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan afet tatbikatı

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi, afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçeğini aratmayan kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosu ve uygulamalar

Senaryoya göre hastanede sağanak yağış sonrası su baskını meydana geldi. Baskın nedeniyle içeride tahliye edilmesi gereken hastalar oluştu ve bütün ekipler hızla teyakkuza geçti.

Tatbikatta mor ve sarı kod uygulamaları aktif hale getirildi; triaj ekibi tahliye işlemlerini adım adım yürüttü. Doktorlar, hemşireler ve destek personeli, afet planı kapsamında kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirdi.

Koordinasyon ve güvenlik

İlk müdahalelerin ardından hastalar güvenli alanlara tahliye edildi. Hem hastane içi hem de kurumlar arası koordinasyon tatbikat boyunca başarıyla sağlandı.

Başhekimden değerlendirme

Başhekim ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Tahir Dalkıran tatbikatla ilgili olarak, "Bu tatbikatlar, afet anında koordinasyonu artırmak ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahiptir. Ekiplerimiz senaryoya uygun ve profesyonel bir şekilde görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikat, hastanenin afet hazırlık kapasitesini test etmesi ve eksiklikleri tespit ederek iyileştirmeler yapması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

