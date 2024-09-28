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Kahramanmaraş'ta 103 Yıllık Top Mermisi Bulundu

Kahramanmaraş'taki 103 yıllık top mermisi, yıkılan Şeyh Turan Camisi'nin enkazından çıkarıldı. Eser, müzede sergilenecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:37
Kahramanmaraş'ta 103 Yıllık Top Mermisi Bulundu

Kahramanmaraş'ta Tarihi Bir Keşif

Kahramanmaraş'ta yer alan ve Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birlikleri tarafından ateşlenen bir top mermisi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Şeyh Turan Camisi'nin enkazından çıkarıldı. Cami, yüzyıllık tarihiyle kentin önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Cami Enkazındaki Çalışmalar Devam Ediyor

Şeyh Turan Camisi'nin minaresinin enkazındaki top mermisi, araştırma ve koruma çalışmalarının sürdüğü alanda muhafaza altına alındı. Dulkadiroğlu ilçesindeki bu tarihi alan, titizlikle inceleniyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, yaptığı açıklamada caminin 17. yüzyılda inşa edildiğini belirtti. Bozkurt, "Kahramanmaraş'ımızın Fransızlarla yaptığı mücadelenin bir parçası olarak, bu top mermisi minarenin kuzeybatısında gömülüydü. Depremin ardından cami büyük hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmaları yaptı ve koruma altına aldı." dedi.

Top Mermisi Müzeye İkilenecek

Bozkurt, merminin geçtiğimiz gün enkazdan çıkarıldığını ve incelenmesinin ardından Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edileceğini belirtti. Merminin idaresinin ardından muhtemelen müzede sergileneceğini kaydetti.

İlerleyen süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı, caminin restorasyon projelerini hazırlamayı hedefliyor. Bozkurt, "Cami, enkazdan çıkarılan taşlar ve diğer malzemelerle özgün haliyle yeniden inşa edilecek. 2025 yılı sonuna kadar bu eser tamamlanmayı hedefliyoruz. Ancak süreç, hem caminin özelliklerine hem de inşaat şartlarına bağlı olarak değişebilir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat...

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat...

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat...

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat...

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat...

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

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