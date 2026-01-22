Kahramanmaraş’ta 264 Kamera ile Trafik ve Yol Güvenliği 7/24 İzleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde yeniden etkili olan kar yağışının günlük yaşam ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle sahada aralıksız çalışıyor. Ulaşımın aksamaması amacıyla başlatılan karla mücadele uygulamaları; başta ana arterler olmak üzere bulvar, kavşak, cadde ve sokaklarda titizlikle sürdürülüyor.

Trafik Yönetim Merkezi 7/24 görev başında

Şehir genelindeki yol durumu ve trafik akışı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından anbean takip ediliyor. Merkez, 11 ilçede kurulu bulunan ve 264 kamera ile çalışan sistem sayesinde ulaşım hareketliliğini anlık olarak izliyor. Bu sayede yağışın yoğunlaştığı, buzlanma riskinin arttığı ve trafik akışının yavaşladığı bölgeler hızla tespit edilerek gereken müdahaleler gecikmeden gerçekleştiriliyor. Merkezi ekipler, sahadaki karla mücadele birimleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor.

Ekip ve ekipmanlar hızla yönlendiriliyor

Kameralar; kar yağışının seyri ile araç yoğunluğunu eş zamanlı olarak takip ediyor. Elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere ekip ve ekipman sevkiyatı hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Böylece ulaşımda aksama önlenirken, sürücü ve yayaların güvenliği üst düzeyde tutuluyor.

