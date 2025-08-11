Kahramanmaraş'ta 34 Suçlu Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Aranan 34 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 zanlıdan 34’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 kişi tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.