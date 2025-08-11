DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

Kahramanmaraş'ta 34 Suçlu Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aranan 72 kişiden 34'ü tutuklandı, operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:11
Kahramanmaraş'ta 34 Suçlu Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Aranan 34 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 zanlıdan 34’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 kişi tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan...

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan...

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi