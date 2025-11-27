Kahramanmaraş'ta 74 Yaşındaki Kadın Omurga Ameliyatıyla Yeniden Yürüdü

Başarılı operasyonun ardından fizik tedaviyle kısa sürede ayağa kalktı

Hüsne Deligönül (74), omurgasında meydana gelen kırıklar nedeniyle yürüyemez hale geldi. HG Hospital'da beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde tedaviye alınan hastanın karaciğer ve akciğer sorunları nedeniyle anestezi riskleri taşıdığı belirtildi.

Yapılan tetkiklerin ardından yaşlı kadın ameliyata alındı. Operasyonda omurgasına platin yerleştirildi ve ameliyat sonrası başlatılan fizik tedaviyle hastanın kısa süre içinde yeniden yürümeye başladığı bildirildi.

Prof. Dr. İdris Altun şöyle konuştu: "Teyzemiz 74 yaşında bize omurga kırığı olarak gelmişti ve teyzemizin daha öncesinden anestezi açısından, ameliyata açısından riskleri vardı. Karaciğerde sorunu, akciğerde sorunları ve kemik yapısı ile ilgili sıkıntıları bulunuyordu. Omurgası kırık olduğu için anestezi doktorumuzla birlikte ameliyata aldık. Ameliyattan sonra platinlerini yerleştirdik ve fizik tedavi ile beraber rahatlıkla yürümesini sağladık"

İyileşen Hüsne Deligönül ise şunları söyledi: "Hocamın yanına geldikten sonra dört dörtlük oldum. Olmadım desem yalan konuşurum. Allah razı olsun. Çok şükür rahatsızlığım vardı, geldim ameliyat oldum, düzeldim. Rabbim onun ellerine daha çok kuvvet versin, benim gibi insanları kurtarsın"

Hastanın ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin başarılı geçtiği, sağlık ekibinin iş birliğiyle yeniden yürümeye başladığı vurgulandı.

İYİLEŞEN HÜSNE DELİGÖNÜL VE BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. İDRİS ALTUN