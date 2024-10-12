Kahramanmaraş'ta Aile İçi Şiddet: Oğul Babayı Tüfekle Vurdu

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, A.D. isimli bir kişi, tartıştığı babası İsmet D.'yi tüfekle vurdu. Olay, Kavşut Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi.

Tartışma Kanlı Bitti

Edinilen bilgilere göre, A.D. ile babası arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Sinirle hareket eden A.D., babasına tüfekle ateş açtı.

Olay Yeri ve Müdahale

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İsmet D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze ve Soruşturma

İsmet D.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli A.D. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.