Kahramanmaraş'ta Bobinaj Dükkanından 350 Bin Liralık Hırsızlık

Kahramanmaraş Pazarcık’ta bir bobinaj dükkanından kapalı kasa panelvanla 350 bin liralık malzeme çalındı; hırsızlık anları güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:29
Kahramanmaraş'ta Bobinaj Dükkanından 350 Bin Liralık Hırsızlık

Kahramanmaraş'ta Bobinaj Dükkanından 350 Bin Liralık Hırsızlık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki bir bobinaj dükkanında gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlıkta, iş yerinden 350 bin lira değerinde malzeme çalındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın Detayları

Sanayi sitesindeki iş yerine kapalı kasa bir panelvan ile gelen şüpheliler, dışarıdaki malzemeleri araca yükledikten sonra işyerinin içindeki kabloları da alarak bölgeden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen esnaf, kapıların kırıldığını ve yaklaşık 350 bin lira değerinde malzemenin çalındığını görünce jandarmaya haber verdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin önce dışardaki malzemeleri panelvanla taşıdığı, ardından içeri girip dinamo, dalgıç kablolar ile sarı ve bakır kabloları aldıkları görülüyor. Görüntüler aynı zamanda zanlıların bölgede farklı iş yerlerine de girdiklerini yansıtıyor.

Soruşturma ve İşyeri Sahibinin Açıklaması

Jandarma tarafından yapılan incelemede, olayda kullanılan aracın çalıntı olduğu tespit edildi ve kamyonet jandarma ekiplerince ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İşyeri sahibi Orhun Özbek şu ifadeleri kullandı: "Bu alana arka tarafta bir yerden giriyorlar. İşyerimizdeki dinamo ve dalgıç kablolarımızı, sarı kablolar ve bakır kablolarımız vardı onları almışlar. Yaklaşık değeri 350 bin lira olan ürün almışlar. Müşterilerimizin de malzemelerini vardı. Geldikleri aracıda çalmışlar. Bu araçla alıp götürüyorlar. Burada farklı işyerlerine de girmişler. Şahısların yakalanmasını bekliyoruz"

Soruşturma devam ediyor; yetkililer şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HIRSIZLIK ANLARI İSE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

HIRSIZLIK ANLARI İSE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

HIRSIZLIK ANLARI İSE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL