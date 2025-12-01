Kahramanmaraş'ta Bobinaj Dükkanından 350 Bin Liralık Hırsızlık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki bir bobinaj dükkanında gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlıkta, iş yerinden 350 bin lira değerinde malzeme çalındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın Detayları

Sanayi sitesindeki iş yerine kapalı kasa bir panelvan ile gelen şüpheliler, dışarıdaki malzemeleri araca yükledikten sonra işyerinin içindeki kabloları da alarak bölgeden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen esnaf, kapıların kırıldığını ve yaklaşık 350 bin lira değerinde malzemenin çalındığını görünce jandarmaya haber verdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin önce dışardaki malzemeleri panelvanla taşıdığı, ardından içeri girip dinamo, dalgıç kablolar ile sarı ve bakır kabloları aldıkları görülüyor. Görüntüler aynı zamanda zanlıların bölgede farklı iş yerlerine de girdiklerini yansıtıyor.

Soruşturma ve İşyeri Sahibinin Açıklaması

Jandarma tarafından yapılan incelemede, olayda kullanılan aracın çalıntı olduğu tespit edildi ve kamyonet jandarma ekiplerince ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İşyeri sahibi Orhun Özbek şu ifadeleri kullandı: "Bu alana arka tarafta bir yerden giriyorlar. İşyerimizdeki dinamo ve dalgıç kablolarımızı, sarı kablolar ve bakır kablolarımız vardı onları almışlar. Yaklaşık değeri 350 bin lira olan ürün almışlar. Müşterilerimizin de malzemelerini vardı. Geldikleri aracıda çalmışlar. Bu araçla alıp götürüyorlar. Burada farklı işyerlerine de girmişler. Şahısların yakalanmasını bekliyoruz"

Soruşturma devam ediyor; yetkililer şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HIRSIZLIK ANLARI İSE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.