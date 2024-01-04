Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta son bir haftada uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına karışan 63 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 144 adet sentetik uyuşturucu hap, 71 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği ve 38 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu. 

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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