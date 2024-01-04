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Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.