Kahramanmaraş'ta İskelenin Çökmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tadilat amacıyla kurulan bir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise ağır yaralandı.

Olay, Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda bulunan 7 katlı apartmanda gerçekleşti. Apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4. kat seviyesinde çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin bir kısmı aniden çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde, 52 yaşındaki Bilal Kiraz hayatını kaybetti.

Yaralı işçilerden Yunus A. ve Irfan K.'nın durumu ise kritik olup hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından ilgili incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.