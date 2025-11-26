Kahramanmaraş'ta Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Nurhak-Elbistan karayolunda otomobil kayalıklara çarptı

Kahramanmaraş’ın Nurhak- Elbistan karayolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ramazan Daylak (28) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hamile olan eşi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ramazan Daylak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daylak'ın hamile olan eşi ise sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

