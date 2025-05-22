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Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Vali Ünlüer'den açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:22
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Ayşepınarı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine hızlı bir şekilde ekipler sevk edildi.

Müdahale Ekipleri Sahada

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 110 personel ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bilgisi verildi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Vali Ünlüer'den Açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. "Yangın devam ediyor. 5 helikopter, 12 arazöz ve 110 personelle müdahalemiz şu anda devam ediyor. Arkadaşlar epey bir miktar ilerleme sağladılar ama henüz kontrol altına alındığını söyleyemeyiz, yakın bir zamanda alacağımızı tahmin ediyoruz. Epeyce etrafını kolaylaştırdık,” dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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