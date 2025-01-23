Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle İş Yerine Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Saldırı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, cep telefonu ve aksesuarı satan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli Mehmet P tutuklandı. Olay, Tarihi Kapalı Çarşı'da meydana geldi.

Bilinmeyen Nedenden Saldırı

Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerine gelen Mehmet P, pompalı tüfeği ile ateş açmaya başladı. Olay sırasında iş yerinde bulunan kişiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Polisin Müdahalesi ve Tutuklama Süreci

Polis ekipleri, şüpheliye tüfeği bırakması yönünde uyarıda bulundu. Ancak, Mehmet P elindeki tüfeği bırakmadı ve bunun üzerine polis tarafından elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, hastanede tedavi sürecinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet P, sevk edildiği adliyede tutuklandı.