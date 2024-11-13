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Kahramanmaraş'ta Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik teşebbüsüyle 3 şüpheli gözaltına alındı, operasyon sonucu birçok sahte belge ve altın ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:37
Kahramanmaraş'ta Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Sahtecilik Operasyonu

Kahramanmaraş'ta, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, 3 sahte nüfus cüzdanı, 15 pasaport, ve yaklaşık değeri 5 milyon lira olan 686 parça gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.A, A.A. ve yabancı uyruklu E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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