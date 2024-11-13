Kahramanmaraş'ta Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Sahtecilik Operasyonu

Kahramanmaraş'ta, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, 3 sahte nüfus cüzdanı, 15 pasaport, ve yaklaşık değeri 5 milyon lira olan 686 parça gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.A, A.A. ve yabancı uyruklu E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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