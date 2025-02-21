Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Ekipler, suçüstü yakaladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:41
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı operasyonda, torbacı olarak nitelendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Ekiplerin, kent merkezi üzerindeki bir adreste yaptıkları operasyonda, uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.C, N.K. ve O.Ö isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

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