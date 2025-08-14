DOLAR
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Y.Ç. Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Narkotik ekiplerinin operasyonunda Y.Ç. gözaltına alındı; 6 bin 802 ecza hapı, 1,36 gram uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:01
Operasyon ve gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Y.Ç. Tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Y.Ç'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Zanlının adresinde yapılan aramada, 6 bin 802 sentetik ecza hapı, 1,36 gram uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Yargılama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının adresinde yapılan aramada, 6 bin 802 sentetik ecza hapı, 1,36 gram uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

