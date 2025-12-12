Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkez Dulkadioğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin iki araca ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır bilanço oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Güler (30) idaresindeki 46 ACG 392 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.İ. (34) idaresindeki 35 ZC 572 plakalı araca çarparak refüjdeki ağaca vurdu. 46 ACG 392 plakalı otomobil ardından E.İ. (34) idaresindeki 46 AHY 420 plakalı araca da çarptı.

Kazaya karışan üç araçtan Mutlu Güler hayatını kaybetti, H.K. ise ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

