DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta Doğu Çevre Yolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Mutlu Güler hayatını kaybetti, H.K. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:41
Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkez Dulkadioğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin iki araca ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır bilanço oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Güler (30) idaresindeki 46 ACG 392 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.İ. (34) idaresindeki 35 ZC 572 plakalı araca çarparak refüjdeki ağaca vurdu. 46 ACG 392 plakalı otomobil ardından E.İ. (34) idaresindeki 46 AHY 420 plakalı araca da çarptı.

Kazaya karışan üç araçtan Mutlu Güler hayatını kaybetti, H.K. ise ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI...

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. KAZA ANI İSE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?