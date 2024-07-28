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Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Fırnız Mesire Alanı yakınındaki orman yangınına havadan ve karadan geniş çaplı müdahaleler yapılıyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:37
Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Suçatı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan etkili müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Çıkan yangın, Fırnız Mesire Alanı civarındaki ormanlık alanda, belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Yangın ihbarının yapılmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Müdahale Ekipleri Hareket Geçti

Yangına müdahale etmek üzere bölgeye 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve toplamda 110 personel gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba içerisinde.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri, yangın alanına ulaşımı kapatarak vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor. Ayrıca, yangın tehlikesi altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye ediliyor.

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