KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

KAIROS gemisindeki yangına müdahale sürüyor
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli KAIROS isimli ticari gemide çıkan yangına ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Kurum, olay yerindeki müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.
Müdahale ve tahliye operasyonu
Açıklamada, gemide meydana gelen patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı. KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sağlandığı vurgulandı.
Operasyonda görev alan unsurlar arasında KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz bulunuyor. Kurumun paylaştığı görüntülerde, gece boyunca gemiye yönelik müdahalelerin sürdüğü belirtildi.
"Soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadesiyle çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasına yönelik soğutma ve müdahale faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.
Gelişmelerle ilgili resmi birimler tarafından yeni bilgilendirme yapıldıkça kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.
KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİ KEFKEN AÇIKLARINDA YABANCI MENŞELİ GEMİDE ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ. KURUM, MÜDAHALENİN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK "SOĞUTMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR" BİLGİSİNİ PAYLAŞTI.