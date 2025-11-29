KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Kefken açıklarında KAIROS gemisinde çıkan yangına müdahale sürüyor; 25 personel tahliye edildi, soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:10
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

KAIROS gemisindeki yangına müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli KAIROS isimli ticari gemide çıkan yangına ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Kurum, olay yerindeki müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

Müdahale ve tahliye operasyonu

Açıklamada, gemide meydana gelen patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı. KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sağlandığı vurgulandı.

Operasyonda görev alan unsurlar arasında KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz bulunuyor. Kurumun paylaştığı görüntülerde, gece boyunca gemiye yönelik müdahalelerin sürdüğü belirtildi.

"Soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadesiyle çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasına yönelik soğutma ve müdahale faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Gelişmelerle ilgili resmi birimler tarafından yeni bilgilendirme yapıldıkça kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

