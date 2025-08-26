Kajiki Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: 3 Ölü, 44 Binden Fazla Tahliye

Tayfunun yol açtığı hasar ve tahliyeler

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu, güçlü sağanak ve sellerle ülke genelinde yaşamı felç etti. 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve 44 binden fazla kişi evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sel ve şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 7 bin ev hasar gördü veya çatısı uçtu; 28 bin 814 hektar pirinç tarlası sular altında kaldı. Etkiler sonucu ülkede yaklaşık 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer, hasar tespiti ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kurtarma ve destek operasyonlarının öncelik olduğu vurgulandı. Olaylarla ilgili bilgiler Vietnam News'e göre bildirildi.

Not: Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda Kajiki Tayfunu nedeniyle 23 Ağustos'ta "4. seviye" acil durum ilan edilmişti.