Kajiki Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: 3 Ölü, 44 Binden Fazla Tahliye

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:53
Tayfunun yol açtığı hasar ve tahliyeler

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu, güçlü sağanak ve sellerle ülke genelinde yaşamı felç etti. 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve 44 binden fazla kişi evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sel ve şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 7 bin ev hasar gördü veya çatısı uçtu; 28 bin 814 hektar pirinç tarlası sular altında kaldı. Etkiler sonucu ülkede yaklaşık 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer, hasar tespiti ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kurtarma ve destek operasyonlarının öncelik olduğu vurgulandı. Olaylarla ilgili bilgiler Vietnam News'e göre bildirildi.

Not: Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda Kajiki Tayfunu nedeniyle 23 Ağustos'ta "4. seviye" acil durum ilan edilmişti.

Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı: Temmuzda 105.810 Denetim, %44,9 Toplu Tüketim Yerlerinde
Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler
Adana Akyatan'da 20 Yılda 270 Bin Yeşil Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı
FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski
İBB'ye Tepki: Özel Halk Otobüsçüleri Biriken Alacakların Ödenmemesinden Mağdur

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu