Kamala Harris'in Michigan Konuşması Protesto Edildi

Kamala Harris'in Michigan'daki Konuşmasında Protesto

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Michigan eyaletinde gerçekleştirdiği seçim konuşması esnasında bir grup tarafından protesto edildi. Bu protesto, ABD'nin İsrail politikalarına karşı yükselen sesleri temsil ediyordu.

Protesto Sloganları

Harris'in konuşması sırasında, Amerikalı Müslümanlar ile Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bulunan bir Filistin destekçisi grup, "İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuk öldüreceksiniz?" şeklinde sloganlar atarak protestolarını dile getirdi.

Harris'ten Yanıt

Protestoların ardından Harris, "Hepimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." şeklinde bir açıklamada bulundu. Protestocular büyük bir gürültüyle etkinlik alanından çıkarıldığı kaydedildi.