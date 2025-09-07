DOLAR
Kamerun’da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 8 asker öldü

Kamerun’un Güneybatı bölgesindeki Malende'de düzenlenen saldırıda 8 asker hayatını kaybetti; el yapımı bomba devriye aracını hedef aldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:53
Kamerun’da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 8 asker öldü

Kamerun’da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 8 asker hayatını kaybetti

Kamerun’un güneybatı bölgesinde, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Olay

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güneybatı bölgesine bağlı Malende kasabasında devriye gezen askeri araca ayrılıkçılar tarafından saldırı düzenlendi. El yapımı bombanın patlaması sonucu araçta bulunan 7 asker olay yerinde, ağır yaralı olan 1 asker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgelerindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017 tarihinde kendilerine ait sembolik devletin adını "Ambazonya" olarak ilan etmiş ve resmi dili de İngilizce olarak duyurmuşlardı.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

