Kamu Başdenetçisi Akarca, 2024 Yılı Raporunu Açıkladı: Adalet ve Güvenlik Konularında Yüksek Başvuru

Kamu Başdenetçisi Akarca, KDK'nin 2024 Yılı Yıllık Raporunu Tanıttı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'nin 2024 Yılı Yıllık Raporu kapsamındaki gelişmeleri milletvekillerine aktardı. 2024 yılında toplam 16.554 başvuru aldıklarını belirten Akarca, en fazla başvurunun yüzde 22,93 ile adalet, milli savunma ve güvenlik konularında yapıldığını ifade etti.

Karma Komisyon Toplantısı

Karma Komisyon, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Karamık, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne dikkat çekerek, depremlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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