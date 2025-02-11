Kamu Başdenetçisi Akarca, 2024 Yılı Raporunu Açıkladı: Adalet ve Güvenlik Konularında Yüksek Başvuru

Kamu Başdenetçisi Akarca, KDK'nin 2024 Yılı Yıllık Raporunu Tanıttı
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'nin 2024 Yılı Yıllık Raporu kapsamındaki gelişmeleri milletvekillerine aktardı. 2024 yılında toplam 16.554 başvuru aldıklarını belirten Akarca, en fazla başvurunun yüzde 22,93 ile adalet, milli savunma ve güvenlik konularında yapıldığını ifade etti.
Karma Komisyon Toplantısı
Karma Komisyon, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Karamık, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne dikkat çekerek, depremlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Başvuru Verileri ve Karşılaştırmalar
Akarca, KDK'nin bugüne kadar toplam 241.482 başvuru aldığını ve bu başvuruların 240.679 Akarca, 2024 yılında sonuçlandırılan 15.751 başvurunun 4.999yüzde 31,74 olarak gerçekleştiğini belirtti. Kurumun tavsiye kararlarına uyma oranının ise yüzde 53,96 olduğunu vurguladı. Kamu Başdenetçisi, cezaevlerinde 77.000 hükümlünün sürücü belgesinin değiştirilmesini beklediğini ve bu süreçte dijital imkanların sağlanacağını açıkladı. Akarca, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk çalışmaları içinde olduğunu ve ilgili derneklerle sürekli iletişim halinde bulunduklarını aktardı. KDK'nin, uluslararası alanda da aktif olmasının önemine vurgu yaptı. Karamık, KDK'nın 2024 Yılı Yıllık Raporu'nun incelenmesi için alt komisyon kurulduğunu duyurdu.
Tavsiye Kararlarına Uyum İstatistikleri
Cezaevindeki Hükümlülerin Sürücü Belgesi Durumu
Uluslararası İş Birliği
Akarca, 2024 yılında sonuçlandırılan 15.751 başvurunun 4.999yüzde 31,74 olarak gerçekleştiğini belirtti. Kurumun tavsiye kararlarına uyma oranının ise yüzde 53,96 olduğunu vurguladı.
Kamu Başdenetçisi, cezaevlerinde 77.000 hükümlünün sürücü belgesinin değiştirilmesini beklediğini ve bu süreçte dijital imkanların sağlanacağını açıkladı.
Akarca, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk çalışmaları içinde olduğunu ve ilgili derneklerle sürekli iletişim halinde bulunduklarını aktardı. KDK'nin, uluslararası alanda da aktif olmasının önemine vurgu yaptı.
Karamık, KDK'nın 2024 Yılı Yıllık Raporu'nun incelenmesi için alt komisyon kurulduğunu duyurdu.