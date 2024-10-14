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Kamu Çalışanlarının Servis Hakları Yeniden Kazanıldı

Önder Kahveci, kamu personel servis hizmetinin yeniden sağlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:47
Kamu Çalışanlarının Servis Hakları Yeniden Kazanıldı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanından Önemli Açıklama

Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, kamuda personel servis hizmetlerinin sürdürülmesi yönünde yaptığı girişimlerin sonuç verdiğini duyurdu.

Personel Servis Hizmetleri Yeniden Aktif

Kahveci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Girişimlerimiz sonuç verdi, haklı gerekçelerimiz karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu." ifadelerini kullandı.

Gerekçeler Karşılık Buldu

Tasarruf tedbirlerine yönelik olarak yayımlanan genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin, bu sürecin ardından bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısıyla yeniden sunulması kararlaştırıldı. Kahveci, bu yazının kendi gerekçelerinin de doğru bulunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

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