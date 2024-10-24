Kanada'da İktidar Partisi Milletvekillerinden Başbakana İstifa Çağrısı

İktidar Partisi Milletvekillerinden İstifa Çağrısı

Kanada'da iktidarda bulunan Liberal Parti bünyesinden 24 milletvekili, partinin lideri ve BaşbakanJustin Trudeau'ya istifa çağrısı yaptı. Kanada Yayın Kurumu (CBC) kaynaklarına göre, Trudeau'ya yönelik eleştirilerin yükseldiği belirtiliyor.

Parlamento Grubu Toplantısında Gelişmeler

İsmi gizli tutulan kaynaklar, Trudeau'nun 28 Ekim tarihine kadar istifa etmesi konusunda Sean Casey ve Wayne Long gibi önemli milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin çağrısında bulunduğunu ifade etti. Ancak bazı milletvekillerinin toplantıda Trudeau'ya destek verdikleri de bildirildi.

Trudeau'dan Yanıt

Grup toplantısında, Trudeau, kendisine yöneltilen eleştirileri değerlendireceğini söyledi. Ancak istifa etme niyetine dair net bir açıklama yapmadı.

Muhalefet Görüşü

Toplam 153 Liberal milletvekili bulunan Kanada Parlamentosu'nda muhalefet lideri Pierre Poilievre, Trudeau'nun "kendi grubu ile savaşmakla meşgul olduğunu" savundu. Poilievre, X platformunda yaptığı paylaşımda bu durumu eleştirdi.

Çarpıcı Tartışma

Trudeau ise Poilievre'nin eleştirilerine karşı çıkarak, Kanada hakkında gerçekle uyuşmayan görüşler öne sürdüğünü savundu. Poilievre, Trudeau'nun kullandığı bir terimi eleştirerek, "Bu kelime bile değil. İngilizceyi bile bozuyor," dedi.