Kanada'dan Moldova'daki Rusya bağlantılı kişi ve kurumlara yaptırım

Kanada, Moldova’da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladığı Rusya bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Kanada, Moldova’daki demokratik yolla seçilmiş hükümeti istikrarsızlaştırmaya yönelik koordineli girişimlere katılan kişi ve kurumlara karşı Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği kapsamında yaptırım uygulama kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Anand, söz konusu önlemlerin "Rusya bağlantılı aktörlerin, 28 Eylül 2025’te yapılacak Moldova Parlamento seçimlerine yönelik artan müdahale çabalarına karşı" alındığını kaydetti.

Yaptırımların kapsamı

Yaptırımlar, Rusya yanlısı siyasetçi ve iş insanı İlan Şor ile bağlantılı 16 kişiyi, Şor Partisi’nin bazı yöneticileri ve destekçilerini, ayrıca bazı eski Moldova yetkilileri ile Rusya yanlısı medya temsilcilerini kapsıyor.

Bakan Anand, Kanada’nın Moldova’nın demokrasisini destekleme konusundaki kararlılığına vurgu yaparak "Uluslararası toplumu, Moldova’nın istikrarını baltalamaya çalışanları hesap vermeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.