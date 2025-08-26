DOLAR
Kanada, Letonya'daki "Güvence Operasyonu" görev süresini 2028'e uzattı

Kanada, NATO'nun Letonya'daki "Güvence Operasyonu" (OpRe) görev süresini 2028'e uzattı; Ottawa Riga'da kararlılık ve kapasite artırma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 23:10
Carney ve Silina Riga'da basın toplantısında duyurdu

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin liderliğinde NATO'nun Letonya'daki "Güvence Operasyonu" (OpRe) misyonunun görev süresinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

CBC News'un haberine göre Carney, Letonya Başbakanı Evika Silina ile başkent Riga'da düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkilerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Carney, Kanada'nın Operasyon'un görev süresini 3 yıl daha uzattığını belirtti.

Carney, "Sahadaki kararlılıklarını sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Letonya'ya yapılacak saldırı, NATO'ya ve Kanada'ya yapılmış bir saldırı olacak." dedi.

Başbakan, ülkesinin Letonya'da bulunan mevcut tugayının kabiliyetlerini artıracağını ve "kolektif savunmayı destekleme, güvenliği güçlendirme ve NATO'daki varlıklarını güçlü tutma" sözü verdiğini kaydetti.

Letonya'dan net mesaj: Ukrayna'nın yanında durulacak

Silina, Rusya'yı "saldırgan" olarak nitelendirip, Ukrayna'nın yanında durulacağı yönünde güçlü bir mesaj göndermenin öneminde anlaştıklarını söyledi.

Her iki ülkenin de "yaptırımların güçlendirilmesini ve derinleştirilmesini" desteklediğini belirten Silina, bölgedeki güvenlik sorunlarına yanıt vermek için ortak çalışma vurgusu yaptı.

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ise Riga'da yaptığı açıklamada, OpRe aracılığıyla Kanada'nın Avrupa'nın doğu kanadının savunması için NATO müttefikleriyle ön saflarda birlikte çalıştığını ifade etti.

"Güvence Operasyonu" misyonu

Ottawa hükümetine göre, OpRe (Operation Reassurance), yıl boyunca yaklaşık 3 bin kuvvet personelinin katılımıyla Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin (CAF) en büyük yurt dışı misyonu olarak kabul ediliyor.

NATO'nun Orta ve Doğu Avrupa'daki caydırıcılığına destek sağlayan OpRe, Rusya'nın Şubat 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası NATO'nun askeri önlemleri kapsamında Nisan 2014'te başlatıldı.

Kuzey Avrupa bölgesinde, Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan 1,8 milyon nüfuslu Letonya, 2004'ten beri NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi. Ülke, Rusya ile 283 kilometre sınır hattına sahip.

