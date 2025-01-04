Kandemir: 'Türk'ün Gücü ve Merhameti ile AK Parti Dünyaya Kollarını Açıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlediği Samsun 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "AK Parti'de dünyaya karşı Türk'ün gücü var, Türk'ün derdi var, Türk'ün merhameti var." dedi.

Samsun'un Önemi

Kandemir, Samsun'un bir dünya lideri olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basması gerektiğine vurgu yaparak, Samsun'un tarih boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olduğunu ifade etti.

“Bizi en iyi anlayan şehirlerden bir tanesi de Samsun. Burası Milli Mücadele'nin şehri. Burası yeniden ayağa kalktığımız şehir. 'Biz varız, bizi ezemezsiniz, ezip geçemezsiniz' dediğiniz, Milli Mücadele'nin ateşini yaktığımız şehir.” diyen Kandemir, Samsun'un evlatları, gençleri ve kadınlarının AK Parti'yi farklı bir şekilde sevdiğini belirtti.

İleriye Dönük Vizyon

Kandemir, “Bunun için Samsun bugüne kadar AK Parti'nin hep yanında durdu. Bizim bu topraklara, bu coğrafyaya, Samsun'a, Samsunlu hemşehrilerimize vefamız var, borcumuz var. AK Parti teşkilatları inanıyorum ki bu anlayışla, bu konuyu vesile yapacaklar, yeniden ayağa kalkacaklar ve Tayyip Erdoğan'ın ardında sapasağlam durarak 2053'ün ve 2071'in Türkiye'sini inşa edecekler.” sözlerini kullandı.