Kansere Meydan Okuyan Kadın: Serap Kaya'nın İyileşme Hikayesi

Kansere Meydan Okuyan Serap Kaya'nın İyileşme Süreci

Meme kanserine yakalanan ve kalp krizi geçiren Serap Kaya, pes etmeyerek hayatına yeni bir yön çizdi. Eğitim ve sosyal etkinliklere katılarak hastalığına meydan okuyan Kaya, mücadele edenlere kendi deneyimlerini aktardı.

Yaşadığı Zorluklar ve Mücadele Süreci

37 yaşındaki Serap Kaya, Ankara'da yaşarken, sırasıyla babasını ve eşini kaybederek zor bir döneme girdi. Bu kayıpların ardından sağlık sorunlarıyla yüzleşmeye başladı. İlk olarak sol memesindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Kaya, 5 yıl süren kontrollerin ardından sağ memesinde hızla yayılan bir kanser türü ile karşılaştı ve ameliyat oldu.

Tedavi Sürecinde Eğitim ve Destek

Ameliyat ve kemoterapi ardından, annesinin tavsiyesiyle Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki kurslara katılmaya karar veren Kaya, burada el nakışları ve iğne oyası gibi alanlarda eğitim aldı. Zor günlerinde bu kursların kendisine iyi geldiğini ifade etti.

“Hasta dahi olsam kurslarımdan vazgeçmedim.” diyen Kaya, katıldığı kursların motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kalp krizi geçirdikten sonra bile eğitimlerine devam etti ve yeniden sağlığına kavuşarak sosyal yaşantısına döndü.

Deneyimlerini Paylaşarak Destek Olmak

Serap Kaya, yaşadığı zorlukları ve sürecini, aynı hastalığı yaşayan diğer insanlara destek olmak amacıyla yazdığı bir kitapta paylaştı. Kitabın geliri ihtiyaç sahibi hastalara bağışlandı.

Hastalara İyileşme Tavsiyesi

Kaya, kanser ve benzeri hastalıklara yakalananlara, “Kesinlikle içe kapanmayın, kendinizi meşgul edin” diyerek, etkinliklere katılmanın önemine vurgu yaptı. Evde hastalık düşünmek yerine, sosyal yaşantılarına devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Serap Kaya'nın hikayesi, hastalığın getirdiği zorluklara rağmen umudun ve hayata bağlı kalmanın önemini vurguluyor.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını, katıldığı kadın eğitim ve kültür merkezlerindeki kurslardan asla vazgeçmeyerek yenen Serap Kaya (sağ 2), kanserle mücadelesini ve yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.