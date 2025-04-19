Kanseri Yenen İzmirli Çocuklar Meclis'i Ziyaret Etti

İzmir'de kanseri yenen 25 çocuk, aileleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. Ziyaret, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın davetiyle gerçekleşti.

İyileşen Çocuklara Meclis Sözü

Çankırı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ziyaretinde tanıştığı çocuklara iyileştiklerinde Ankara'da görüşme sözü verdiğini belirtti. Çocukların TBMM ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile müzeleri gezerek, Altındağ Belediyesi misafiri olacaklarını ifade eden Çankırı, "İnşallah onlara unutamayacakları iki gün yaşatacağız" dedi. Çankırı, tüm çocukların şifalarını bulduğuna dikkat çekerek, "Hiçbir evladımızın gözünden yaş gelmesin" diye konuştu.

Hopeful Memories for Brave Children

Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Nuriye Selma Özdemir, çocuklarla birlikte yaptıkları ziyarete ilişkin, "Çok güzel bir karşılamaydı. Kimi çocuğumuz İzmir dışına bile çıkmamıştı" açıklamasında bulundu. Özdemir, verilen değerin ölçülemeyeceğini vurguladı.

Duru Çalışkan'ın Anıları

Tedavisi tamamlanan Duru Çalışkan, "Ceyda Vekilimiz bizi ziyaret etmişti. Sözünü tuttu, bizi Ankara'ya davet etmişti" diyerek, Anıtkabir ve Meclis'i ziyaret etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

İzmir'den Ankara'ya gelen çocuklar, Anıtkabir ve daha sonra TBMM'yi ziyaret ederken, AK Parti'li Çankırı ile keyifli anlar yaşadı ve fotoğraflar çektirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ziyaretinde, iyileştikleri zaman Ankara'da görüşme sözü verdiği 25 çocuk, aileleriyle birlikte TBMM'yi ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ziyaretinde, iyileştikleri zaman Ankara'da görüşme sözü verdiği 25 çocuk, aileleriyle birlikte TBMM'yi ziyaret etti.