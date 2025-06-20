Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara: AKM Galeri'de Sanatla Buluştu

Sanatseverlerle Buluşan Eşsiz Sergi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen "Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara" karma resim sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle bir araya geldi. Sergi, "kentsel kaosun gölgesinde varlık arayışı" mottosuyla, bireylerin kent-doğa-kültür kavramlarıyla olan ilişkisini derinlemesine incelemeyi amaçlıyor.

Küratör Figen Batı'nın Açıklamaları

Sergi küratörü Figen Batı, bu önemli çalışmanın iki yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ifade etti. Batı, sergideki sanatçıların konulara duyarlı olup birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Batı, "Ne yazık ki doğa ile insan ve kent arasındaki mesafe giderek artıyor" diyerek serginin amacını vurguladı. "Sergimizin temel kavramlarından biri 'manzara'. Her sanatçının bu manzarayı kendi bakış açısıyla ele alması, şehrin bizde bıraktığı etkinin ve duygunun bir izdüşümü olarak okunabilir" şeklinde konuştu.

Sera'daki Sıkışmışlık Hissi

Figen Batı, kentlerde yaşayan bireylerin sıkışmışlık hissine dikkat çekerek, "Kentlerimizin üzerimize yüklediği bir yük var ve bu yük altında eziliyor, yapaylaşıyoruz. Ancak doğa, insanın bir parçasıdır ve eserlerimiz, bu acımasız kaosun bizde bıraktığı izleri anlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Modern Sanatın Gündemi

Batı, modern dönemdeki kent-doğa-kültür ilişkisini sorgulamanın çağdaş sanatın başat konularından biri olduğunu hatırlattı. "Manzara, sanatçının içsel bakışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Bu kavram, şehir ve kendimizle olan ilişkimizi açıklar" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Umudun Sıfır Noktası

Sanatçılar üzerindeki doğa ile insan ilişkisinin yarattığı etki farklılıklarına değinen Batı, "Bu kaotik manzaraya baktığımda umudum yüksek. Kentler bizden ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, gerçekten yaşanabilir bir çevre yaratacağız" dedi.

Çözüm Arayışı

Batı ayrıca, şehirlerin yaşamla olan bağını kurmanın zorlaştığına dikkat çekti ve "Çözüm arayışımızda bulduğumuz şey, normal varoluşumuzu ifade ediyor" sözleriyle, doğayla olan bağın önemini vurguladı.

Sergi Detayları

Gülden Artun, Figen Batı, Füsun Çağlayan gibi birçok sanatçının katkı sağladığı sergi, 5 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen karma resim sergisi "Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara" Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de açıldı. Sergi küratörlerinden Figen Batı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen karma resim sergisi "Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara" Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de açıldı. Sergi küratörlerinden Figen Batı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.