Kapadokya Rallisi'nde Klasik Araçlarla Rekabet Hız Kesti

Nevşehir'de Klasik Araçlarla Kapadokya Rallisi Coşkusu

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Rallisi", klasik araç tutkunlarını bir araya getirerek heyecan dolu anlara sahne oldu. Etap yarışında, sürücüler en hızlı sürede hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Gün Doğumunda Sıcak Hava Balonları Eşliğinde Yarış

Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar sabah erkenden Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanında toplandı. Hazırlıkların ardından toplam 75 klasik araç, göz alıcı peribacalarının arasındaki parkurda ilerlemeye başladı.

Uçhisar’a Uzanan Keyifli Bir Parkur

Yarış, Göreme'den başlayarak Uçhisar beldesinden geçiş yaptı ve nevşehir kent merkezindeki otelin önünde sona erdi. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sercen Sivridağ, Kapadokya'nın doğal ve tarihi zenginliklerinin klasik araç tutkunları için eşsiz bir manzara sunduğunu belirtti.

Katılımcıların %50'si Kadınlardan Oluşuyor

Sivridağ, etkinliğe katılanların yarısının kadın olduğunu ve bu artıştan duyduğu gururu ifade etti. "Eski araçlarla ralli direktörünün direktiflerini tutturmak mümkün değil. Kronometre ile hareket ediyoruz ve en iyi süreyi yakalamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcılar Heyecan Verici Anlar Yaşadı

Ralliyi deneyimleyen katılımcılardan Olcay Eriloğlu, peribacaları arasındaki gezintinin daha önce katıldığı etkinliklere göre daha keyifli olacağına inandığını söyledi. Bölgenin yapısının bu etkinliğe oldukça uygun olduğunu belirten Eriloğlu, klasik araçlarla güzel fotoğraflar vermenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bir diğer katılımcı Ege Özalp ise, klasik araçlarla bölgenin saklı manzaralarını keşfetmenin verdikleri mutluluğu dile getirdi.

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Rallisi"ne klasik araçlarıyla katılan sürücüler, etap yarışını en hızlı sürede tamamlayabilmek için çabaladı.

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Rallisi"ne klasik araçlarıyla katılan sürücüler, etap yarışını en hızlı sürede tamamlayabilmek için çabaladı.