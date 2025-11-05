Kapaklı'da Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, Yol 1 Saat Kapandı

Tekirdağ Kapaklı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; Çerkezköy-Kapaklı yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:54
Kapaklı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu Çerkezköy-Kapaklı yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza noktası ve sebepleri

Kaza, Kapaklı Vahit İnce Üstgeçidi önünde, Yıldızkent Köprülü Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobilin orta refüjde bulunan çitleri devirdiği bildirildi. Olayı gören çevre sakinleri tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve ulaşım

Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı aktarılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kullanılamaz hale gelen iki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazada yaşanan çalışmalar nedeniyle Çerkezköy - Kapaklı arasındaki yol yaklaşık olarak 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

